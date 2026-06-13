Джип се удари в тролей в района на "Шипченски проход"
Джип се е ударил в тролей тази сутрин. Инцидентът е станал малко преди 08 часа в района на "Шипченски проход" и ул. "Асен Йорданов". Автомобилът е ми...
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Джип се е ударил в тролей тази сутрин. Инцидентът е станал малко преди 08 часа в района на "Шипченски проход" и ул. "Асен Йорданов". Автомобилът е ми...