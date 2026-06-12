Шестокласник от Русе с картина в музея на Ван Гог
Ученик от Русе се прочу със своите творчески заложби. Картина на шестокласника Джем Мустафа бе изложена в музея на Ван Гог в Амстердам. Българчето е...
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Ученик от Русе се прочу със своите творчески заложби. Картина на шестокласника Джем Мустафа бе изложена в музея на Ван Гог в Амстердам. Българчето е...