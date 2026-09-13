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Шести сме в света по пиене

Шести сме в света по пиене

София. Българите сме шести в света по пиене. Близо 500 000 са нашенците, зависими от алкохола. Това съобщи доц. д-р Христо Кожухаров, председател на Б...

11 декември | 20:15
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