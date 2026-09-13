Шесто място за Калейн на Световната купа
Талантливата гимнастичка влезе и с трета оценка в неделния финал на бухалки
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Талантливата гимнастичка влезе и с трета оценка в неделния финал на бухалки
София. Българите сме шести в света по пиене. Близо 500 000 са нашенците, зависими от алкохола. Това съобщи доц. д-р Христо Кожухаров, председател на Б...
Виена. Българският отбор по художествена гимнастика завърши на шесто място в отборното класиране при жените на европейското първенство по художестве...