В тези четири месеца се раждат хора с развито шесто чувство
Едни разчитат хората по погледа, други усещат опасността, а трети виждат връзки, които всички останали пропускат
Следете всички новини, анализи и коментари за Шесто Чувство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Едни разчитат хората по погледа, други усещат опасността, а трети виждат връзки, които всички останали пропускат
Шестото чувство е способността да възприемаме информация отвъд нормалните сетива
Какво да правим и какво да избягваме през 2016-та 366 дни вместо 365 дни. Високосната 2016-та предстои, а чрез нея календарната година се синхронизир...