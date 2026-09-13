Разкритие! Защо Митко Щерев и Лили Иванова се мразят
Какво каза по въпроса Владо Карамазов
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Какво каза по въпроса Владо Карамазов
Щастливата новина съобщи самата тя с видео във фейсбук
33-годишният борец почина от коронавирус
София. Още в началото на пленарното заседание депутатът от ДПС Щерю Щерев е депозирал съгласие да бъде снет имунитетът му. Това съобщи председателят н...