Официално от Деко! Каква е съдбата на Шави в "Барселона"
Специалистът пое клуба от ноември 2021 година
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Специалистът пое клуба от ноември 2021 година
Само ако назначат Шави за треньор
Бившият халф на каталунците ще смени Кике Сетиен
Шави поема "каталунците" от 13 януари
Една от най-големите легенди на "Барселона" Шави Ернандес, който през цялата си кариера е бил враг на терена на Икер Касияс, но въпреки това, един от...