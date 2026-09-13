Шаловете и шлемовете не предпазват от заразяване
това каза проф. Пенка Петрова от Института по микробиология на БАН.
Следете всички новини, анализи и коментари за Шалове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
това каза проф. Пенка Петрова от Института по микробиология на БАН.
Великият път на коприната минава през Азербайджан, а днес пресече и София - на изложбата на автентичните шалове "Кялагаи", която е под егидата на Йорд...
Женева. Луксозната марка "Бентли" ще отпразнува пролетта с нова пъстроцветна колекция дамски чанти и шалове, които бяха представени вчера на Geneva Mo...