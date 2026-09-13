Всичко за Шакил О'нийл

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Пак сложиха скоба на Шак

Пак сложиха скоба на Шак

За втори път огромният джип на Шакил О'Нийл беше закопчан със скоба за неправилно паркиране. Но за втори път бившият ас на НБА мина, без да плати и ц...

02 септември | 16:45
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Съдят Шакил заради снимка

Съдят Шакил заради снимка

Жител на Мичиган е завел дело срещу Шакил О'Нийл за 25 000 долара. Четирикратният шампион на НБА се подиграл на селфи на Джамел Баниън в социалната м...

01 август | 16:35
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