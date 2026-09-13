Шак продаде 120 млн. обувки
Българският кечист Русев и легендата Шакил О'Нийл
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Българският кечист Русев и легендата Шакил О'Нийл
За втори път огромният джип на Шакил О'Нийл беше закопчан със скоба за неправилно паркиране. Но за втори път бившият ас на НБА мина, без да плати и ц...
Жител на Мичиган е завел дело срещу Шакил О'Нийл за 25 000 долара. Четирикратният шампион на НБА се подиграл на селфи на Джамел Баниън в социалната м...