Всичко за Шахти

Следете всички новини, анализи и коментари за Шахти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Регионални Любопитно Моят град
Падаме от азерите на Евро 13

Падаме от азерите на Евро 13

Варшава. Мъжкият ни национален отбор по шахмат загуби с 1,5:2,5 т. от Азербайджан във втория кръг на европейското първенство във Варшава. Веселин Топ...

10 ноември | 17:47
0 коментара
5703