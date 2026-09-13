Половин тон тиня извадиха от шахтите в Русе
Повече от 50 дъждоприемни шахти в Русе са почистени
Следете всички новини, анализи и коментари за Шахти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Повече от 50 дъждоприемни шахти в Русе са почистени
Бездомници са създали в шахтите свои домове. Там се хранят, там спят и там отглеждат децата си. Подземният град е малко познат на всички нас, които ст...
Служители на общинската фирма „Биострой" от сутринта във вторник започнаха да почистват всички напречни шахти в центъра на Благоевград. През целия ден...
Кърджали. Започва почистването на дъждоприемни шахти в Момчилград. До началото на зимата в общинския център трябва да бъдат почистени близо 700 дъждоп...
София. В Контролния център на „Софийска вода" АД през последните 20 часа, в следствие на проливните дъждове, са получени 35 сигнала от граждани. Това...
София. Във връзка с прогнозираните за 22 юли обилни валежи, гръмотевични бури и градушки, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова възложи на райо...
София. Над 6 287 броя дъждоприемни шахти на места, където се получава завиряване поради свличане на земни маси и отпадъци от околното пространство, са...
София. 110 сигнала са получени в телефонния център на „Софийска вода" АД след вчерашния проливен дъжд над София. Най-засегнати са били районите Княже...
Варна. Само за януари, който още не е изтекъл, дръзки апаши са задигнали 441 улични шахти, биха аларма от общината. Следващата седмица започва възста...
Тбилиси. Известният гросмайстор Зураб Азмайпарашвили тръгва на избори догодина. Грузинецът обяви, че ще се кандидатира за президентския пост на Европ...
Варшава. Мъжкият ни национален отбор по шахмат загуби с 1,5:2,5 т. от Азербайджан във втория кръг на европейското първенство във Варшава. Веселин Топ...
Рекордът е 32 за една нощ близо до ромската махала