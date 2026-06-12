Израел благодари на Църквата
В Израел помнят за решаващата роля на Църквата за спасяването на българските евреи, заяви посланик Шаел Камиса Раз по време на посещението си в Синода...
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В Израел помнят за решаващата роля на Църквата за спасяването на българските евреи, заяви посланик Шаел Камиса Раз по време на посещението си в Синода...