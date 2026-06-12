Всичко за Шаел Камиса Раз

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Израел благодари на Църквата

Израел благодари на Църквата

В Израел помнят за решаващата роля на Църквата за спасяването на българските евреи, заяви посланик Шаел Камиса Раз по време на посещението си в Синода...

21 февруари | 22:00
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