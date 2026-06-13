Варна посреща лятото с обновени и цветни шадравани
Варна ще посрещне активния туристически сезон с обновени и цветни шадравани. До 7-ми май трябва да бъде пуснат фонтанът край Понеделничния пазар, койт...
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Варна ще посрещне активния туристически сезон с обновени и цветни шадравани. До 7-ми май трябва да бъде пуснат фонтанът край Понеделничния пазар, койт...