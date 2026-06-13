Спешни мерки по Северното Черноморие
По разпореждане на министъра на околната среда и водите
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По разпореждане на министъра на околната среда и водите
Малко по-скъпа е почивката в южните ни съседки
Чакат до 90% отлив на руските туристи, свалят с бонуси цените наполовина Черно лято по морето очакват хората от туристическия бранш. "Със сигурност щ...