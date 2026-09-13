Северна Корея осъди американец на 15 години затвор
Пхенян. Властите в Северна Корея твърдят, че са осъдили американски гражданин на 15 години затвор, информира BBC. Съобщението пък идва от държавната н...
Следете всички новини, анализи и коментари за Северна Корея. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пхенян. Властите в Северна Корея твърдят, че са осъдили американски гражданин на 15 години затвор, информира BBC. Съобщението пък идва от държавната н...
Димитровград. "Ако не бяхме спрели проекта "Белене", щяхме да се превърнем в Северна Корея, защото трябваше да вложим ресурси от 20 милиарда лева, кои...
Северна Корея отхвърли възможността за диалог със САЩ, поне докато страната не натрупа достатъчно ядрен потенциал. Това се казва в изявление на Минист...
Пхенян. Преведена е в стартово положение за изстрелване най-малко една балистична ракета на източното крайбрежие на Северна Корея, съобщи говорител на...