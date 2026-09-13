Shelly Group сертифицира 9 нови устройства за SmartThings
Технологията Z-Wave разширява оперативната съвместимост и осигурява надеждни решения за интелигентни домове
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Технологията Z-Wave разширява оперативната съвместимост и осигурява надеждни решения за интелигентни домове
„С промените, които правим в нормативната уредба в горския сектор, се предвижда всички оператори, които искат да участват в процедури по възлагане на...
Благоевград. 150 бенефициенти от Пиринско подадоха заявления за сертифициране на произведената от тях земеделска продукция по Схемата за подобряване н...