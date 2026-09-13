Глобяват "Лукойл Нефтохим" - Бургас с над 200 000 лева

"Лукойл Нефтохим" ще бъде глобен заради регистрираното замърсяване на въздуха на Бургас със сероводород. Още днес регионалната инспекция по околна сре...