Глобяват "Лукойл Нефтохим" - Бургас с над 200 000 лева
"Лукойл Нефтохим" ще бъде глобен заради регистрираното замърсяване на въздуха на Бургас със сероводород. Още днес регионалната инспекция по околна сре...
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"Лукойл Нефтохим" ще бъде глобен заради регистрираното замърсяване на въздуха на Бургас със сероводород. Още днес регионалната инспекция по околна сре...
Сероводород с концентрация 36 пъти над допустимите норми засече екоинспекцията в Бургас. Обгазяването е регистрирано почти навсякъде в морския град. Г...
Тежък смог, съпроводен със силен мирис на сероводород, обгърна Мосва. Властите не дават по-подробна информация. Жителите на руската столица са установ...
Платформа сред вълните ще извлича енергията от газа
Стара Загора. Пределно допустимата концентрация на сероводород в атмосферния въздух на Стара Загора е била превишена, макар и минимално. Засечките са...