"Юнайтед" привлече вратар
Все още не е ясно бъдещето на Давид Де Хеа
Следете всички новини, анализи и коментари за Серхио Ромеро. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Все още не е ясно бъдещето на Давид Де Хеа
ФИФА размаха пръст на вратаря на Аржентина Серхио Ромеро. Той получи забрана да се обяснява в любов на съпругата си Елиана и двете им деца, ако "синьо...
Нападател направи селекционера на Аржентина герой на вицове Жената на вратаря на Аржентина Серхио Ромеро му обеща премия "Риана" при победа над Холан...