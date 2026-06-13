Царски дарове за манастирите в Подмосковието
В Свето-Троицката Сергиева Лавра са иконите на Андрей Рубльов и Даниил Чорни Винаги съм се учудвала на препълнените с хора църкви в Русия. Нещо, с ко...
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В Свето-Троицката Сергиева Лавра са иконите на Андрей Рубльов и Даниил Чорни Винаги съм се учудвала на препълнените с хора църкви в Русия. Нещо, с ко...