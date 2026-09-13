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3500 бали изгоряха при пожар

3500 бали изгоряха при пожар

Сливен. 3500 бали изгоряха при пожар в новозагорското село Научене, съобщиха от полицията в Сливен. Огънят е пламнал във вторник сутринта в стопанска...

30 юли | 12:35
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