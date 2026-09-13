Изгоряха 150 бали сено в Чернооченско
Вследствие на небрежност при боравене с открит огън изгоряха 150 бали сено в Чернооченско. Огънят възникнал в плевня в село Даскалово, съобщават от...
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Вследствие на небрежност при боравене с открит огън изгоряха 150 бали сено в Чернооченско. Огънят възникнал в плевня в село Даскалово, съобщават от...
Странна обява се появи в интернет - белгийският крал Филип и семейството му продават сено, съобщиха местните медии. Обявата, поместена в сайта 2ememai...
Сливен. 3500 бали изгоряха при пожар в новозагорското село Научене, съобщиха от полицията в Сливен. Огънят е пламнал във вторник сутринта в стопанска...
Сливен. Собственик на камион марка ИФА пострада при голям пожар в балканското село Филаретово, община Котел. При пожара са изгорели 5000 бали сено, съ...
Заловиха пиян шофьор в Гоце Делчев
Велико Търново. Великотърновец бе спипан с повече от два тона тютюн, скрит в сеното в селската му къща в село Ресен. С акцията на полицията са предотв...