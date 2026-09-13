Разстреляли Семков без предупреждение
Изкупил стотици декари гора и изнасял дървесина в Гърция Покушението е заради дървената мафия или политически амбиции, твърдят криминалисти Убийство...
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Изкупил стотици декари гора и изнасял дървесина в Гърция Покушението е заради дървената мафия или политически амбиции, твърдят криминалисти Убийство...
София. Все още няма заподозрян за убийството, но разлседващите работят основно по две версии – врагове или неуредени бизнес отношения. Това съобщи Нов...
Лична вендета, бизнес интереси и политически игри в основата на покушението