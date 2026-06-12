Търсят в "Цанков камък" Маргарита и Захари
Девин. Водолази и спасители вчера цял ден издирваха телата на семейство Вълкови от Девин. 49-годишната Маргарита и 54-годишният й съпруг Захари потъна...
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Девин. Водолази и спасители вчера цял ден издирваха телата на семейство Вълкови от Девин. 49-годишната Маргарита и 54-годишният й съпруг Захари потъна...