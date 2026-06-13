Къщички от семеен тип приютяват децата от социалните домове
И последните възпитаници на дома за деца с умствена изостаналост напуснаха неуютния си дом в старозагорското с. Сладък кладенец, информираха от община...
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И последните възпитаници на дома за деца с умствена изостаналост напуснаха неуютния си дом в старозагорското с. Сладък кладенец, информираха от община...