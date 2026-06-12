Жена е намерена мъртва в село Виево
Смолян. Жена е намерена мъртва пред дома си в смолянското село Виево. Това съобщиха от полицията и уточниха, че сигнал за станалото е подаден на телеф...
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Смолян. Жена е намерена мъртва пред дома си в смолянското село Виево. Това съобщиха от полицията и уточниха, че сигнал за станалото е подаден на телеф...