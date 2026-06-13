Закриват дома за деца в разградското село Просторно
Решението на общинския съвет за деинституционализация е свързано с изпълнението на проекта „Детство за всички" Домът за деца с умствена изостаналост...
Следете всички новини, анализи и коментари за Село Просторно. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Решението на общинския съвет за деинституционализация е свързано с изпълнението на проекта „Детство за всички" Домът за деца с умствена изостаналост...