Караянчева- гост на пролетен събор в джебелското село Припек
Народният представител Цвета Караянчева бе гост на традиционния пролетен събор в джебелското село Припек. „В мое лице имате приятел за цял живот, а в...
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Народният представител Цвета Караянчева бе гост на традиционния пролетен събор в джебелското село Припек. „В мое лице имате приятел за цял живот, а в...
Стотици родопчани се събраха на традиционния пролетен събор в село Припек. Гости на празника на родопския фолклор, традиции и колорит бяха областният...