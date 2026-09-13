Село вдига нова къща на семейство без покрив над главата
Жители на санданското село Петрово запретнаха ръкави, за да осигурят нов дом на възрастно семейство, което остана на улицата заради пожар. Огън изпеп...
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Жители на санданското село Петрово запретнаха ръкави, за да осигурят нов дом на възрастно семейство, което остана на улицата заради пожар. Огън изпеп...
Изгорялата миналия понеделник къща на семейство Цавкови в санданското село Петрово ще бъде ремонтирана с доброволен труд от техни съселяни. Домът на...
Самодейци от България, Гърция и Македония ще не надпяват и надиграват на сцената на Фолклорния фестивал "Песни от извора" в санданското село Петрово....