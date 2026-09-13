Село праща подписка на президента за ново име
Жителите на гоцеделчевското село Мусомища ще изпратят до президента Росен Плевнелиев подписка с искане за ново име на селището. Кампанията за събиране...
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Жителите на гоцеделчевското село Мусомища ще изпратят до президента Росен Плевнелиев подписка с искане за ново име на селището. Кампанията за събиране...
Жителите на гоцеделчевското село Мусомища вече събират поредна подписка с искане за ново име на селището. Миналата седмица започна кампанията сред мес...
Жителите на гоцеделчевското село Мусомища подновиха борбата за ново име на своето селище. Това разкри новият кмет на населеното място Тодор Либяховски...