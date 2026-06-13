Шофьор отне предимство на „БМВ” и загина на място
67-годишният Димитър Вълчев от плевенското село Гривица загина зад волана на колата си след погрешна маневра. Без да се огледа и без да подаде мигач,...
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67-годишният Димитър Вълчев от плевенското село Гривица загина зад волана на колата си след погрешна маневра. Без да се огледа и без да подаде мигач,...