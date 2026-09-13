Поп и детска учителка бранят Ценко Чоков
Свещеникът на Галиче, директорката на детската градина и 400 души подкрепиха кмета на селото Ценко Чоков. Адвокатът му Иво Найденов представи пред Апе...
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Свещеникът на Галиче, директорката на детската градина и 400 души подкрепиха кмета на селото Ценко Чоков. Адвокатът му Иво Найденов представи пред Апе...
Нова огнена вендета в село Галиче се случи в навечерието на празника 24 май. Опожарени са два леки автомобила, собственост на Иванка Ценьова. "Имаме п...
Делото срещу сина на Ценко Чоков - Мартин, започва. Днес магистратите от Бяла Слатина трябва да решат виновен ли е той за побоя над Радослав Илиев, ко...
Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди на Окръжна прокуратура-Враца извършване на проверка за законност на дейността в кметство село Галиче общ. Бя...