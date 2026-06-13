Тежка катастрофа край Велико Търново взе жертва
Тежка катастрофа е станала на пътя Велико Търново – Варна, в района на разклона за горнооряховското село Джулюница. Това съобщиха от пресцентъра на ОД...
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Тежка катастрофа е станала на пътя Велико Търново – Варна, в района на разклона за горнооряховското село Джулюница. Това съобщиха от пресцентъра на ОД...