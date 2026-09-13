Всичко за Село Дрангово

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Дрангово с обновен център

Дрангово с обновен център

Кирковското село Дрангово посреща традиционния си празник с обновен център. Младежи боядисаха пейките и оградите на обществените сгради, оформиха град...

23 май | 12:40
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Село обяви война на тировете

Село обяви война на тировете

Благоевград. Кметът на петричкото село Дрангово Ангел Балтаджиев се закани да изкара всички жители на улицата и с жива верига да спрат движението на т...

30 август | 8:45
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