Дрангово с обновен център
Кирковското село Дрангово посреща традиционния си празник с обновен център. Младежи боядисаха пейките и оградите на обществените сгради, оформиха град...
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Кирковското село Дрангово посреща традиционния си празник с обновен център. Младежи боядисаха пейките и оградите на обществените сгради, оформиха град...
44-годишен е загинал тази сутрин при пътно произшествие в село Дрангово, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Сигналът за катастрофата е подаден в 6,50 час...
Благоевград. Кметът на петричкото село Дрангово Ангел Балтаджиев се закани да изкара всички жители на улицата и с жива верига да спрат движението на т...