Ученички от интернат проституират за пари
Момичета от интерната в сливенското село Драгоданово извършват сексуални услуги за по 5 лева. В дома има дете, което е било обект на насилие и в момен...
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Момичета от интерната в сливенското село Драгоданово извършват сексуални услуги за по 5 лева. В дома има дете, което е било обект на насилие и в момен...
14-годишен уби баща си с нож в сливенското село Драгоданово. Драмата се разигра в нощта срещу неделя, научи Стандарт". Иван А. е наръгал баща си Стефа...
Големи инвеститори от Западна Европа вече са избрали да работят в двете селища
Сливен. 16-годишен ученик уби жестоко старец, хвана чантата си и отиде на школо. Убиецът е задържан след акция на МВР. Жестоката драма в сливенското с...