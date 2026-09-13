Село се жали на премиера за забравен ремонт
Речено – сторено, ама друг път. Едно е да обещаеш, а друго е да го направиш. Това разбраха десетки земеделски производители в петричкото село Чучулиго...
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Речено – сторено, ама друг път. Едно е да обещаеш, а друго е да го направиш. Това разбраха десетки земеделски производители в петричкото село Чучулиго...
Чушката бавно измества тютюна като препитание за жителите на гърменското село Долно Дряново. Все повече са тези, които отглеждат зеленчука като алтерн...
В стачна готовност са десетки земеделски производители в петричкото село Чучулигово. За това алармира кметът Андон Карачоров. Строежът на лот 4 на нов...