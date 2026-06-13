Кървава драма потресе село Чернево
Кървава драма във варненското село Чернево. 26-годишен мъж е убит при масово сбиване. Други двама са в болница с опасност за живота, съобщиха от МВР-В...
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Кървава драма във варненското село Чернево. 26-годишен мъж е убит при масово сбиване. Други двама са в болница с опасност за живота, съобщиха от МВР-В...