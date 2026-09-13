Рациария - тайното оръжие на римския боен флот
Нови разкопки попълват дупките в историята на античния град
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Нови разкопки попълват дупките в историята на античния град
Операцията на МВР е проведена във видинското село Арчар
Служителите на реда открили 14 монетовидни предмети, част от каченна колона, 10 каменни топки, предмети с различни форми, покрити с патина и пръст
Видин. Петима души пострадаха при тежка катастрофа при село Арчар, съобщиха от областната дирекция на МВР във Видин. Инциденътт станал към 12.10 часа...