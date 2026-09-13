Цесекар сменя Джеко в Рома (ВИДЕО)
Жуниор Мораес е един от вариантите за нов таран на "вълците"
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Жуниор Мораес е един от вариантите за нов таран на "вълците"
Това ще е само за мача с Титоград от Лига Европа
Феноветеа на ЦСКА пуснаха декларация, в която осъждат строго използването на всякакви оръжия и помощни предмети при спречкване между футболните агитки...
Сектор Г обяви, че няма иска да бъде свързван с никакви политически събития. Публикуваме изявлението без редакторска намеса. Във връзка с всякакви с...
По повод официалното изявление от „Нове Холдинг", че Васил Божков иска да се заеме с оздравяването на ЦСКА и критиките към настоящите собственици, пот...
Гриша Ганчев ще присъства на срещата с привържениците на ЦСКА през уикенда на "Българска армия", това обявиха от обединения фенклуб "Сектор Г". Събити...
Гриша Ганчев привика на среща тарторите на сектор "Г" по повод поредните турбуленции около ЦСКА. Бизнесменът увери, че продължава по начертания план и...
Един от любимците на Сектор "Г" - Методи Деянов, е пред завръщане на "Армията". Младият треньор се очаква отново да започне работа в клуба. За последн...
Миро Василев /ляво/, Павел Маринов, Мартин Медаров
София. От ЦСКА обявиха на клубния сайт, че в най-скоро време ще започне ремонт на Сектор Г на "Българска армия". Шефовете на "червените" се ангажираха...