Всичко за Сектор Г

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Последни новини Спорт
Сектор "Г" каза "НЕ" на оръжията

Сектор "Г" каза "НЕ" на оръжията

Феноветеа на ЦСКА пуснаха декларация, в която осъждат строго използването на всякакви оръжия и помощни предмети при спречкване между футболните агитки...

26 януари | 16:45
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Ганчев привика сектор "Г"

Ганчев привика сектор "Г"

Гриша Ганчев привика на среща тарторите на сектор "Г" по повод поредните турбуленции около ЦСКА. Бизнесменът увери, че продължава по начертания план и...

04 септември | 19:35
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