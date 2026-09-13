Феновете на "Левски" изкупиха сектор "А"
На Герена готови да пуснат още билети
Следете всички новини, анализи и коментари за Сектор А. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На Герена готови да пуснат още билети
От Левски наложиха забраната от днес
Левски разширява отношенията си със спонсор
"Левски" и "Лудогорец" завършиха 0:0 в дербито на 30-ия кръг на А група. Двубоят се игра пред близо 12 000 души на "Георги Аспарухов", а малко преди...
Пред близо 12 хиляди зрители по трибутните официално бе открит новият Сектор А на стадион "Георги Аспарухов". Това се случи малко преди началото на де...
Измислиците за "Левски" ни изкарват извън нерви Не искахме ограда, но така е по наредба, отсече шефът на "сините" Един от собствениците на "Левски"...
Ръководството на "Левски" публикува на официалния си сайт снимки с визията на строящия се в момента Сектор А на стадион "Георги Аспарухов". Ето какво...
Сектор "А" на стадион "Георги Аспарухов" ще бъде пуснат през пролетта. Това стана ясно от думите на шефа на Управителния съвет на "сините" Иво Тонев п...