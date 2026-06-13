ИД продава момичета за сексуални робини
"Ислямска държава" продават млади момичета на пазарите за сексуални робини за нищожни суми, някои от които за "по-малко от пакет цигари". Това показва...
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"Ислямска държава" продават млади момичета на пазарите за сексуални робини за нищожни суми, някои от които за "по-малко от пакет цигари". Това показва...
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