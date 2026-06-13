ГДБОП разби група секс трафиканти
Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" е разбила организирана престъпна група, създадена с цел набиране, транспортиране и сексуална експ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Секс Трафик. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" е разбила организирана престъпна група, създадена с цел набиране, транспортиране и сексуална експ...