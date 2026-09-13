Ивет седма, а Мирела пета на Диамантената лига
Спринтьорката финишира на 100 м с 11,49 сек, Демирева е пета в скока на височина
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Спринтьорката финишира на 100 м с 11,49 сек, Демирева е пета в скока на височина
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Българите победиха Беларус в последния си мач от мондиала в тунис
Българската представителка в индивидуалния многобой в художествената гимнастика Невяна Владинова завърши на седмото място със 70,733 т. Тя бе на пета...
"Вече съм на хармоника, но стискам зъби. Много съм щастлива и доволна. Изхабих страшно много енергия от вчера до днес от радост, от щастие". Това заяв...
Цюрих. Седмо място в скока на височина на 22-ото европейско по лека атлетика в Цюрих зае Тихомир Иванов (на снимката). Плевенчанинът скочи в най-добри...