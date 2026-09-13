ПП „Рилски манастир“ предлага виртуална разходка
В Седмицата на гората те представят интересни дървесни видове
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В Седмицата на гората те представят интересни дървесни видове
Брезички ще бъдат засадени днес в двора на детската градина “Русалка“ в Приморско.
Разград е една от богатите на гори общини в България
Управлението и стопанисването на горите са подобрени, като положителният финансов резултат от 12 милиона лева за миналата година на държавните предпри...
С редица мероприятия и инициативи от днес започва "Седмицата на гората". България се включва в световното й отбелязване за 91 път. Старт на инициатив...
Кърджали. 22 инсталации, създадени по турски народни приказки, привличат вниманието на посетителите в артгалерията в Кърджали. Приказките са разказани...