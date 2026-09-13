Всичко за Седмица На Гората

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Залесяваме 19 000 дка гори

Залесяваме 19 000 дка гори

Управлението и стопанисването на горите са подобрени, като положителният финансов резултат от 12 милиона лева за миналата година на държавните предпри...

04 април | 13:53
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