Бедствието в Пампорово и Смолян – сигнал за законодателни промени
Законодателни промени трябва да бъдат направени и сигнал за това бяха бедствията в Пампорово и Смолян, категорични са от сдружение "Форум Природата"....
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Законодателни промени трябва да бъдат направени и сигнал за това бяха бедствията в Пампорово и Смолян, категорични са от сдружение "Форум Природата"....