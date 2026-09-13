Искров представя сделката за печатницата на БНБ пред бюджетната комисия
София. БНБ ще докладва пред бюджетната комисия заради създаването на смесено дружество за печатницата.В писмо, изпратено от управителя на Централната...
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София. БНБ ще докладва пред бюджетната комисия заради създаването на смесено дружество за печатницата.В писмо, изпратено от управителя на Централната...
София. Двамата бивши подуправители на БНБ Емил Хърсев и Мартин Заимов определиха като успешно включването на печатницата на националната банка в съвме...
София. "Председателят на Народното събрание трябва да свика час по-скоро заседание заради сделката за печатницата на БНБ". Това обяви Румен Петков от...