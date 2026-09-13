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Над 50 000 дванайсетокласници в цялата страна полагат днес държавен зрелостен изпит
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Над 50 000 дванайсетокласници в цялата страна полагат днес държавен зрелостен изпит
Стара Загора. Общинския комитет "Васил Левски" в Казанлък обявява конкурс за есе, стихотворение и рисунка под наслов „Високото бесило". Идеята за насл...
София. Време е за декемврийската тема на Пощенска кутия за приказки. "Защото има значение" със сигурност ще ни накара да се замислим в края на една до...