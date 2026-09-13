Рекламираха Стара Загора като място за отдих и култура на оперен фестивал
Значим интерес са предизвикали Зоопаркът и летните събития от културния афиш
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Значим интерес са предизвикали Зоопаркът и летните събития от културния афиш
Фестивалът "Сцена на вековете" събира фенове на операта от 5 континента За първи път на сцената на крепостта Царевец постановки ще поставят 5 оперни...
Велико Търново. Публика от цял свят събра на крепостта Царевец във Велико Търново тазгодишното издание на Летен оперен фестивал „Сцена на вековете"....
Велико Търновo. Софийската опера и балет отново се качва на Царевец за поредица спектакли от Сцена на вековете. Тази година ценителите на оперното из...