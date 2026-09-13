Любима тв водеща влиза по спешност в болница СНИМКА
Какво става с Мартина Ганчева?
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Какво става с Мартина Ганчева?
Това не е раздяла с телевизията, заяви Мон Дьо
„Вкусът на историите“ започва всяка събота по Нова телевизия
С него се събужда голяма част от телевизионната аудитория. Деян Веселинов е ководещ на сутрешния уикенд блок на Нова "Събуди се". От 8 до 11 часа всяк...
Вулканът Мисти в южната част на Перу, смятан за най-опасния в страната, се събуди и започна да изхвърля магмени газове, съобщи Южната вулканологическа...
Предприемаме необходимите мерки, за да не се стига до бедствени ситуации като тази от месец март 2015 година. Това каза министърът на енергетиката Тем...
"От тази събота Мира Иванова ще води „Събуди се" заедно с Деян Веселинов. Той е дебютант в публицистиката, но с 10-годишен опит в телевизията". Това с...