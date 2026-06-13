Купон в съблекалнята на "Юве" след детронирането на "Реал" (ВИДЕО)
Футболистите на "Ювентус" празнуват шумно в съблекалнята на "Бернабеу" след фурора снощи. Това се вижда в клип, който бе пуснат от защитника Леонардо...
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Футболистите на "Ювентус" празнуват шумно в съблекалнята на "Бернабеу" след фурора снощи. Това се вижда в клип, който бе пуснат от защитника Леонардо...