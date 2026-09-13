Тестват и надзора над банки и застрахователи
МВФ и СБ ще направят цялостна проверка на финансовата ни система Банките няма да са основният фокус на предстоящата оценка на финансовия сектор в Бъл...
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МВФ и СБ ще направят цялостна проверка на финансовата ни система Банките няма да са основният фокус на предстоящата оценка на финансовия сектор в Бъл...
Премиерът се срещна с представители на МВФ и Световната банка Работим за гарантиране на политическа стабилност в България и подобряване на международ...
Световната банка очаква БВП да се увеличи само с 1,2%