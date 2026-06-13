Нсреко вече е играч на Берое
Савио Нсереко вече фициално е играч на Берое след документите от бившия му клуб пристигнаха и той бе картотекиран, съобщиха от старозагорския клуб. Би...
Следете всички новини, анализи и коментари за Савио Нсереко. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Савио Нсереко вече фициално е играч на Берое след документите от бившия му клуб пристигнаха и той бе картотекиран, съобщиха от старозагорския клуб. Би...