Всичко за Савио Нсереко

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Нсреко вече е играч на Берое

Нсреко вече е играч на Берое

Савио Нсереко вече фициално е играч на Берое след документите от бившия му клуб пристигнаха и той бе картотекиран, съобщиха от старозагорския клуб. Би...

14 март | 16:50
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