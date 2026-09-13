Савина Савова": Подготвили сме проекти за ремонт и саниране на 15 от училищата и детските градини в района

„Подготвили сме проект за строителство на нова детска градина на ул. „Отец Паисий" и разширение на ЦДГ №119 за 4 нови групи", това каза кандидатът за...