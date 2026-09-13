Савина Савова: Започваме изграждането на парк „Възраждане”
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Възраждане" Савина Савова и кандидатите за общински съветници от ГЕРБ Борислав Борисов и Албена Събева се срещна...
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Кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Възраждане" Савина Савова и кандидатите за общински съветници от ГЕРБ Борислав Борисов и Албена Събева се срещна...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Възраждане" Савина Савова, кандидатите на ГЕРБ за общински съветници Николай Стойнев, Зафир Зарков, Борислав Бори...
„Подготвили сме проект за строителство на нова детска градина на ул. „Отец Паисий" и разширение на ЦДГ №119 за 4 нови групи", това каза кандидатът за...
Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков участва в откритата приемна на кандидата на ГЕРБ за кмет на район „Възраждане" Савина Савова и кандидатите за...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Възраждане" и кандидатите за общински съветници Николай Стойнев, Борислав Борисов и Албена Събева посетиха „Ден...