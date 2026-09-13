Саудитски принц се изгаври с футбола! Невъзможни думи
По повод на многобройните обвинения
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По повод на многобройните обвинения
Сумите, които е вкарал преди войната
Въоръжени с автомат "Калашников" мъже нападнаха кортежа на саудитски принц в Париж и задигнаха 250 000 евро в брой и документи, обяви местната полиция...
Париж. Въоръжени с "Калашников" обирджии атакуваха конвой на саудитски принц в Париж и откраднаха 250 000 евро в кеш, както и секретни документи, съоб...